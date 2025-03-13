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        Bulanık'ta husumetli aileler barıştırıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasındaki husumet, barışla sonlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 20:35 Güncelleme: 13.03.2025 - 20:35
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        Bulanık'ta husumetli aileler barıştırıldı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasındaki husumet, barışla sonlandı.

        Çataklı köyü Güveç mezrasından Kaya ve Doğan aileleri arasında bir yıl önce çıkan kavga nedeniyle husumet oluştu.

        İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Kazım Tüysüz, kanaat önderleri Faruk Kılınç ve Mehmet Yıldırım, aileleri barıştırmak için girişimde bulundu.

        Güveç mezrası camisinde düzenlenen törende aile bireyleri bir araya getirildi.

        Barış törenine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Tefek, husumetin sona erdirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Sevgi ve saygıyla her şeyin aşılabildiğini belirten Tefek, "Cenab-ı Allah en çok affetmeyi ve af edenleri sever. Nihayetinde bugün ailelerimiz bu cesareti ve iradeyi gösterdiler. İki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı. Ülkemiz güçlü bir devlet anlayışıyla en ücra noktalara kadar hizmeti ulaştırmakta ancak hiçbir şey kardeşliğimizden, birlik ve beraberliğimizden daha kıymetli değil." dedi.

        Kanaat önderi Kılınç da barış törenine katılan aile fertlerini tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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