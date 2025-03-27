Bulanık Kaymakamı Koşansu, öğrencilerle iftar yaptı
Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Bulanık Vali Selahattin İmam Hatip Ortaokulu'nun pansiyonunda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi.
Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Bulanık Vali Selahattin İmam Hatip Ortaokulu'nun pansiyonunda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi.
Öğrencilerle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Koşansu, iftar programını düzenleyenlere teşekkür etti.
Koşansu, "Öğrencilerimizin başarı dolu bir gelecek geçirmesini diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti, ikinci yüzyılında gençlerin omuzlarında yükselecek. Gençlerin en iyi şekilde yetişmesi için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum." dedi.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve Şube Müdürü Metin Aral da katıldı.
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