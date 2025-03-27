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        Bulanık Kaymakamı Koşansu, öğrencilerle iftar yaptı

        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Bulanık Vali Selahattin İmam Hatip Ortaokulu'nun pansiyonunda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:05
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        Bulanık Kaymakamı Koşansu, öğrencilerle iftar yaptı
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        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Bulanık Vali Selahattin İmam Hatip Ortaokulu'nun pansiyonunda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

        Öğrencilerle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Koşansu, iftar programını düzenleyenlere teşekkür etti.

        Koşansu, "Öğrencilerimizin başarı dolu bir gelecek geçirmesini diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti, ikinci yüzyılında gençlerin omuzlarında yükselecek. Gençlerin en iyi şekilde yetişmesi için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum." dedi.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve Şube Müdürü Metin Aral da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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