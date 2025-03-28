DSİ, Muş'ta 22 yılda 83 bin 410 dekar tarımsal araziyi suyla buluşturdu

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Muş'ta 22 yılda inşa ettikleri 3 sulama tesisi ile 83 bin 410 dekar tarımsal araziyi suyla buluşturduklarını söyledi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle suyun stratejik öneminin daha da artırdığını söyledi.

Ülkenin dört bir yanını su yatırımlarıyla ihya etmeye devam ettiklerini belirten Balta, "Kadim kültürümüzden gelen 'suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma anlayışı'nı modern tekniklerle birleştirip, son 22 yılda Muş'ta inşa ettiğimiz 3 sulama tesisi ile 83 bin 410 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Muşlu çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı." dedi.

Muş'ta 22 yılda 33 milyar 391 milyon lira yatırım yaparak 67 tesisi inşa ettiklerini ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Muş'ta 22 yılda hizmete aldığımız bir baraj ile 2.903 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık. Şu an bir göletin yapım çalışmaları devam ediyor. Bu göletin tamamlanması ile 4 bin 430 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak gördüğümüz depolama tesislerimizde depolayacağımız bir damla suyun dahi israf edilmeden çiftçilerimize ulaşması için mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden, taşkınlarla mücadele etmek için 22 yılda tamamlanan 51 taşkın tesisi ile Muş'ta 82 yerleşim yeri ve 160 bin dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır."