Muş'ta 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hakkında "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'nin yerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı Beşdam Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

