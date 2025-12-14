Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde, hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        14.12.2025 - 17:27
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı Beşdam Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Hakkında "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'nin yerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla gözaltına alındı.

        E.K, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

