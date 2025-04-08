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        Muş'ta öğrenciler robotik kodlama atölyesinde hayallerini tasarlıyor

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Varto ilçesinde geçen yıl hayata geçirilen proje kapsamında kurulan Robotik Kodlama Atölyesi'nde öğrenciler, hem 3D yazıcıyla yaratıcılıklarını ortaya koyuyor hem de robotik kodlama öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:07 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:07
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        Muş'ta öğrenciler robotik kodlama atölyesinde hayallerini tasarlıyor
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        İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Varto ilçesinde geçen yıl hayata geçirilen proje kapsamında kurulan Robotik Kodlama Atölyesi'nde öğrenciler, hem 3D yazıcıyla yaratıcılıklarını ortaya koyuyor hem de robotik kodlama öğreniyor.

        Varto Kaymakamlığı, geçen yıl Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle Varto Şehit Coşkun Özcan İlkokulunda Robotik Kodlama Atölyesi kurulmasını sağladı.

        Öğrencilerin teknoloji bağımlılıklarının olumlu yöne evrilmesi, dijital dünyaya uyum sağlamaları amacıyla kurulan tam donanımlı atölyede "Düşün, Tasarla ve Üret" mottosuyla eğitimlere başlandı.

        Aldıkları eğitimle kendilerini geliştiren 350 öğrenci, hayallerindeki ürünleri 3D yazıcılarla tasarlama ve öğrendikleri kodlarla robotlar tasarlama imkanı buldu.

        Atölye sayesinde hayal dünyalarını geliştiren, yeni şeyler üretmeye başlayan öğrenciler, teknolojiyi de olumlu yönde kullanıyor.

        Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız, AA muhabirine, robotik kodlamanın, robotların hareketlerini ve işlevlerini programlama diliyle kullanan bir disiplin türü olduğunu söyledi.

        Çocukların, robotların hareketlerini programlama diliyle nasıl işlevsel hale getirebileceğini göstermek amacıyla atölye oluşturduklarını anlatan Ayyıldız, şöyle konuştu:

        "Çocuklar bu sınıftan çok memnunlar. Bu da bizi çok mutlu etti. Amacımız çocukların teknolojiyle daha iç içe olmasıdır. Bunu başardığımızı gördük. Bu da bizi fazlasıyla memnun etti. Çocuklar burada 3D yazıcıyla ürünler çıkardı ve 3D kalemle çizimler yaptılar. İnşallah daha fazla sınıf yapma imkanımız olur ve çocuklarımız daha fazla bu sınıflardan faydalanır. Çocuklarımızın teknoloji ve robotik kodlamayla içe içe olmalarını sağlıyoruz."

        - "Çocuklar hayal güçlerini geliştirdiler"

        Evlerde çocukların elinde sürekli telefonların olduğunu vurgulayan Ayyıldız, şunları kaydetti:

        "Çocuklar telefondan video izliyor, oyunlar oynuyor. Çocukların aslında telefondan anladıkları şey bu. Biz de bu nedenle teknoloji atölyesi kurduk. İlkokul çağındaki çocukların bu tarz konulara daha meraklı olduğunu biliyoruz. Çocuklar ne kadar erken bu işlere başlarsa hayal güçlerinin o kadar iyi olacağını düşündük. Bu nedenle okulumuzda robotik kodlama atölyesi oluşturduk. Gerçekten burada çocuklar hayal güçlerini geliştirdiler."

        Öğrencilerden Ömür Asya Ataşçı, "Burada kodlama yapıyoruz. Robotlara görevler veriyoruz, onlar da hareket ederek görevleri yapıyor. Bu atölyede hayal ettiğim ürünleri tasarlıyorum. Çok mutluyum." dedi.

        Lorin Mutlu ise "Atölyemizdeki 3D yazıcılarla ürünler çıkartabiliyoruz. Bir el ve tavşan tasarladık. Bunları yaptığım zaman heyecanlanıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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