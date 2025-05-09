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        Eşini 8 yıl önce kaybetti, hayatını biri engelli 9 çocuğuna adadı

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta 8 yıl önce eşini kaybeden 42 yaşındaki Türkan Öter, biri engelli 9 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor, onların iyi bir eğitim alabilmesi için büyük çaba gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:01 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:01
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        Eşini 8 yıl önce kaybetti, hayatını biri engelli 9 çocuğuna adadı
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        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta 8 yıl önce eşini kaybeden 42 yaşındaki Türkan Öter, biri engelli 9 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor, onların iyi bir eğitim alabilmesi için büyük çaba gösteriyor.

        Merkeze bağlı Sunay Mahallesi'nde yaşayan ve 27 yıl önce Haşim Öter ile hayatını birleştiren Türkan Öter'in, biri engelli 9 çocuğu oldu.

        Beyin kanaması geçiren eşini 8 yıl önce kaybeden Öter, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen kendisini hayata bağlayan evlatlarını bir arada tutmak için mücadele ediyor.

        Devletten aldığı engelli bakım ücreti ve eşinden kalan maaşla geçimini sağlayan Öter, 24 yaşındaki görme ve fiziksel engelli çocuğuna özenle bakıyor, diğer çocuklarının eğitimiyle de yakından ilgileniyor.

        - "8 yıldır çocuklarıma hem annelik hem babalık yapıyorum"

        Evlatlarının sevgisiyle hayata tutunan Öter, AA muhabirine, yaşadığı zorluklara rağmen ailesini bir arada tutmak, çocuklarına yetişebilmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

        Kızlarından ikisinin üniversite okuduğunu anlatan Öter, şöyle konuştu:

        "Şu an 6 öğrenci okutuyorum. 24 yaşında görme ve fiziksel engelli oğlum var. Çocuklarıma bakmakla mükellefim. 25 yaşındaki kızım 2 yıldır evli. 7 kız, 2 erkek oğlum var. 4 kızımda kalça çıkığı rahatsızlığı var. Engelli oğlumun tüm ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Devletin yaptığı yardımla çocuklarıma bakıyorum. Zaman zaman hayırseverler de destek veriyor. Zorlanıyorum ama yapacak bir şeyim yok. Kaderimizde ne yazılmışsa onu yaşıyoruz. Çocuklarımın bakımı ve eğitimi için elimden geleni yapıyorum. Onların okuyarak iyi bir meslek sahibi olmalarını istiyorum."

        Çocuklarının sevgisiyle ayakta durabildiğini dile getiren Öter, "Çocuklarımı seviyorum. Allah onlara hayırlı meslekler nasip etsin. Hepsini okutuyorum. Annelik duygusunu çok seviyorum. Çocuklarıma tam anlamıyla yetişemiyorum, bazen eksik kalıyorum. 8 yıldır çocuklarıma hem annelik hem babalık yapıyorum. Allah'ın verdiği güçle çocuklarım için yaşayacağım ve mücadele edeceğim. Çocukların sevgisiyle ayaktayım. Onlar olmasa ben yaşayamazdım." ifadelerini kullandı.

        Zehra Öter de annesiyle gurur duyduğunu belirterek, "Annem bizi bu yaşımıza kadar getirdi ve her sıkıntımızla yakından ilgileniyor. Ona çok teşekkür ediyorum. Bize hem anne hem baba oluyor. Annem okumamız için elinden ne geliyorsa yapıyor. Çok zor şartlarda yaşıyoruz ama her zaman yanımızda. Bize destek oluyor, güç veriyor." dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de "Anneler Günü" kapsamında Öter'i ziyaret ederek, fedakarlığından dolayı tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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