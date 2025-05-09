Eşini 8 yıl önce kaybetti, hayatını biri engelli 9 çocuğuna adadı

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta 8 yıl önce eşini kaybeden 42 yaşındaki Türkan Öter, biri engelli 9 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor, onların iyi bir eğitim alabilmesi için büyük çaba gösteriyor.

Merkeze bağlı Sunay Mahallesi'nde yaşayan ve 27 yıl önce Haşim Öter ile hayatını birleştiren Türkan Öter'in, biri engelli 9 çocuğu oldu.

Beyin kanaması geçiren eşini 8 yıl önce kaybeden Öter, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen kendisini hayata bağlayan evlatlarını bir arada tutmak için mücadele ediyor.

Devletten aldığı engelli bakım ücreti ve eşinden kalan maaşla geçimini sağlayan Öter, 24 yaşındaki görme ve fiziksel engelli çocuğuna özenle bakıyor, diğer çocuklarının eğitimiyle de yakından ilgileniyor.

- "8 yıldır çocuklarıma hem annelik hem babalık yapıyorum"

Evlatlarının sevgisiyle hayata tutunan Öter, AA muhabirine, yaşadığı zorluklara rağmen ailesini bir arada tutmak, çocuklarına yetişebilmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Kızlarından ikisinin üniversite okuduğunu anlatan Öter, şöyle konuştu: "Şu an 6 öğrenci okutuyorum. 24 yaşında görme ve fiziksel engelli oğlum var. Çocuklarıma bakmakla mükellefim. 25 yaşındaki kızım 2 yıldır evli. 7 kız, 2 erkek oğlum var. 4 kızımda kalça çıkığı rahatsızlığı var. Engelli oğlumun tüm ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Devletin yaptığı yardımla çocuklarıma bakıyorum. Zaman zaman hayırseverler de destek veriyor. Zorlanıyorum ama yapacak bir şeyim yok. Kaderimizde ne yazılmışsa onu yaşıyoruz. Çocuklarımın bakımı ve eğitimi için elimden geleni yapıyorum. Onların okuyarak iyi bir meslek sahibi olmalarını istiyorum." Çocuklarının sevgisiyle ayakta durabildiğini dile getiren Öter, "Çocuklarımı seviyorum. Allah onlara hayırlı meslekler nasip etsin. Hepsini okutuyorum. Annelik duygusunu çok seviyorum. Çocuklarıma tam anlamıyla yetişemiyorum, bazen eksik kalıyorum. 8 yıldır çocuklarıma hem annelik hem babalık yapıyorum. Allah'ın verdiği güçle çocuklarım için yaşayacağım ve mücadele edeceğim. Çocukların sevgisiyle ayaktayım. Onlar olmasa ben yaşayamazdım." ifadelerini kullandı.