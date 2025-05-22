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        Muş'ta üniversite öğrencileri, tekstil ve lokum üretim tesislerini gezdi

        Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri, tekstil ve lokum tesislerini gezerek üretim aşamalarını yerinde gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:01 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:01
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        Muş'ta üniversite öğrencileri, tekstil ve lokum üretim tesislerini gezdi
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        Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri, tekstil ve lokum tesislerini gezerek üretim aşamalarını yerinde gördü.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı" kapsamında "Genç Girişimciler Sahada Projesi" hayata geçirildi.

        Proje kapsamında üniversitenin Genç Girişimciler Topluluğu tarafından üniversite öğrencilerine yönelik gezi programı düzenlendi.

        Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, tekstil ve lokum tesislerini gezdi, ürünlerin üretim aşamaları hakkında bilgi aldı.

        Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeliha Tekin, AA muhabirine, öğrencilerin girişimcilik dersinde gördüğü eğitimi sahada deneyimleme fırsatı bulduğunu söyledi.

        Tesislerde üretim aşmalarıyla ilgili bilgi alan öğrencilerin eğitimine katkı sağladıklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

        "Lokum fabrikası ve tekstildeki üretimi inceledik. Öğrencilere vizyon katacağından eminiz. Öğrencilerimiz üniversitede aldıkları öğrenimle üretimin tüm aşamalarını teorik olarak öğrenmekte, sağlam bir alt yapı edinmektedir. Bu etkinliklerle öğrenciler edindikleri bilgileri yerinde deneyimleyip iş hayatına yönelik önemli kazanımlar elde etmektedir. Şirketlerin çalışmalarını yerinde gören öğrencilerimiz, yeni ürün geliştirme ve yatırım olanakları noktasında da önemli bilgiler elde ettiler."

        Genç Girişimciler Topluluğu Başkanı Evin Öge ise "Topluluk kısa süre önce kurulmasına rağmen pek çok etkinliğe imza attı. Bunlardan biri de Genç Girişimciler Sahada Projesi'ni hayata geçirmekti. Bu projeyle öğrenciler derslerde öğrendikleri bilgileri uygulamada görme şansı yakaladı." diye konuştu.

        Öğrenci Merve Güneş de "Teorik olarak gördüğümüz eğitimi sahada uygulamalı gördük. İlk defa lokum ve tekstil fabrikalarını gördüm. Bir kıyafetin ne kadar zor şartlarda üretildiğini yerinde görme fırsatı bulduk." dedi.

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