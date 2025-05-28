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        Malazgirt Kaymakamı Bayram köy ziyaretlerini sürdürüyor

        Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 11:31 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:31
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        Malazgirt Kaymakamı Bayram köy ziyaretlerini sürdürüyor
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        Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Beraberindeki kurum amirleriyle Karahasan, Sarıdavut, Okçuhan ve Dolabaş köylerini ziyaret eden Bayram, yapılan çalışmaları kontrol etti.

        Okulları gezerek öğrencilerle sohbet eden Bayram, vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

        Ziyaretlere devam edeceğini belirten Bayram, "Malazgirt'in tüm köylerini gezip vatandaşlarımızın sesine kulak vermeye devam edeceğiz. Her vatandaşımızın kıymetli olduğunu biliyoruz. Sorunları birlikte çözmek için sahada olmaya özen gösteriyoruz." dedi.

        Kaymakam Bayram'a ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, İlçe Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl, İl Genel Meclis Üyesi Sait Yıldırım, Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Şahin ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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