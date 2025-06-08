Malazgirt'te AK Parti İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi
Muş'un Malazgirt ilçesince AK Parti İlçe başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla program yapıldı.
Muş'un Malazgirt ilçesince AK Parti İlçe başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla program yapıldı.
Parti binasında gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, il merkezi ve ilçelere yönelik yatırımlara değindi.
Yatırımların artarak devam edeceğini belirten Şimşek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
AK Parti İl Başkanı Melik Emre ise "Ülkede esen barış ve huzur ortamı çok kıymetli. İnşallah ülkemizde daima barış, huzur ve güven hakim olur." dedi.
AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Altın da "AK Parti olarak Malazgirt için sayısız hizmet gerçekleştirdik. Kamu yatırımlarının ilçemize gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Şimşek ve beraberindekiler, partililerle bayramlaştı.
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