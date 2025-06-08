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        Malazgirt'te AK Parti İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

        Muş'un Malazgirt ilçesince AK Parti İlçe başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla program yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 16:08 Güncelleme: 08.06.2025 - 16:29
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        Malazgirt'te AK Parti İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi
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        Muş'un Malazgirt ilçesince AK Parti İlçe başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla program yapıldı.

        Parti binasında gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, il merkezi ve ilçelere yönelik yatırımlara değindi.

        Yatırımların artarak devam edeceğini belirten Şimşek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        AK Parti İl Başkanı Melik Emre ise "Ülkede esen barış ve huzur ortamı çok kıymetli. İnşallah ülkemizde daima barış, huzur ve güven hakim olur." dedi.

        AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Altın da "AK Parti olarak Malazgirt için sayısız hizmet gerçekleştirdik. Kamu yatırımlarının ilçemize gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Şimşek ve beraberindekiler, partililerle bayramlaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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