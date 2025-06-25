Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:10 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam etti.

        Her hafta çarşamba günü DEM Parti binası önünde bir araya gelen aileler, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Anne Şahinaz Özcan, gazetecilere, oğlundan 8 yıldır haber alamadığını söyledi.

        Oğlundan teslim olmasını isteyen Özcan, "Oğlum yaşıyor mu, yaşamıyor mu bilmiyorum. Atilla, oğlum, gelin teslim olun. Bu Kürt davası değil. Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar eylemimi sürdüreceğim." dedi.

        Anne Gülbahar Teker de eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, "Mehmet Emin, oğlum, gel teslim ol. Çocuklarımızı bekliyoruz. Gelsinler, teslim olsunlar. Bu süreçten dolayı Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve emeği geçenlerden razı olsun." diye konuştu.

        Baba Alaattin Koçhan ise "Oğlum Ersin'i Bursa'dan kaçırdılar. 'Terörsüz Türkiye' süreci başlatıldı. Vatanımızda huzurlu yaşamak milletimizin hakkı. Çocuklarımızın dönüp gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Delil yetersizliğinden beraat!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Delil yetersizliğinden beraat!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi

        Benzer Haberler

        Muş'ta huzur ortamının sağlandığı Şenyayla bölgesine 100 hane dönüş yaptı
        Muş'ta huzur ortamının sağlandığı Şenyayla bölgesine 100 hane dönüş yaptı
        Muş'ta üretilen eski kaşar peyniri ülkenin dört bir yanına pazarlanıyor
        Muş'ta üretilen eski kaşar peyniri ülkenin dört bir yanına pazarlanıyor
        Muş Valisi Çakır, doğaseverlerle yürüyüş yaparak hareketli yaşamı özendiriy...
        Muş Valisi Çakır, doğaseverlerle yürüyüş yaparak hareketli yaşamı özendiriy...
        Zengin floraya sahip Muş Ovası'na farklı illerden 507 arıcı geldi
        Zengin floraya sahip Muş Ovası'na farklı illerden 507 arıcı geldi
        Malazgirt'te YKS'de Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı
        Malazgirt'te YKS'de Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı
        Bulanık'ta ilçe stadı yenilenecek
        Bulanık'ta ilçe stadı yenilenecek