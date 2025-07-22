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        Muş'ta devlet desteğiyle 16 yetiştiriciye kaz yavrusu dağıtıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde "Kaz Yetiştiriciliği Projesi" ile 16 yetiştiriciye kaz yavruları dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 12:09 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:09
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        Muş'ta devlet desteğiyle 16 yetiştiriciye kaz yavrusu dağıtıldı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde "Kaz Yetiştiriciliği Projesi" ile 16 yetiştiriciye kaz yavruları dağıtıldı.

        İlçede kaz yetiştiriciliğinin desteklenmesi amacıyla Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde proje hazırlandı.

        Proje kapsamında 16 yetiştiriciye hem kaz hem de modern prefabrik kümes desteği sağlandı. Ayrıca yetiştiricilere kesim sonrası etlerin muhafazası için derin dondurucu verileceği bildirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Korkmaz, gazetecilere, Kaz Yetiştiriciliği Projesinin ilçe için önemli olduğunu söyledi.

        Kaz yetiştiriciliğinin önemli bir gelir kaynağı oluşturduğunu ifade eden Korkmaz, "Proje sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal kalkınma açısından da önem taşıyor. Bu kapsamda 50 kişiye kaz yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi. Destek alan 16 yetiştiriciye her biri 100 metrekare alana sahip 99 baş kapasiteli kaz çiftlikleri kuruldu. Kazların dağıtımının ardından üreticilerimize gerekli teknik destek ve eğitim daha önce sağlandı. Bundan sonra da süreci yakından takip edecek ve desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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