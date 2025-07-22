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        Muş'ta köy yolları asfaltlanıyor

        Muş'ta köy yollarında başlatılan asfalt çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:35 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:40
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        Muş'ta köy yolları asfaltlanıyor
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        Muş'ta köy yollarında başlatılan asfalt çalışmaları sürüyor.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, köy yollarının asfaltlanması için çalışma başlattı.

        Kışın karla mücadele eden ekipler, yazın da yolları asfaltlamak için çalışıyor.

        Varto ilçesine bağlı Diktepe ve Sağlıcak köy yolunda yürütülen çalışmaları takip eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür, basın mensuplarına, ulaşımı iyileştirmek için yıl boyunca sahada olduklarını söyledi.

        Belirlenen güzergahlarda asfalt çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirten Yentür, şunları kaydetti:

        "Bu yola 10 milyon lira para harcayacağız. Varto ilçemizde bu sene yaklaşık 6 kilometre sıcak asfalt, 21 kilometre ikinci kat, 12 kilometre birinci kat asfalt kaplamamız olacak. Mevsim koşullarını göz önünde bulundurarak özellikle daha yüksek olan yerlere öncelik verdik. Daha sonra ova kısımlarında bulunan köylerde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu çalışmalarımızda 219 personel, 150 iş makinesiyle görev yapıyor. İlimizin 368 köyü ve 217 mezrasında halka hizmet vermekteyiz."

        Sağlıcak Köyü Muhtarı Mürsel Kılınç ise "Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Devlet yetkililerimiz çalışıyor. Kışın da bir sıkıntı yaşamadık. Devletimiz sağ olsun." dedi.

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