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        Muş Devlet Hastanesi'nde "BERA testi" hizmetine başlandı

        Muş Devlet Hastanesi'nde odyoloji biriminde doğumsal işitme kayıpları ve işitme fonksiyonlarını kapsamlı olarak değerlendirebilmek için kullanılan BERA testine başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:58 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:58
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        Muş Devlet Hastanesi'nde "BERA testi" hizmetine başlandı
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        Muş Devlet Hastanesi'nde odyoloji biriminde doğumsal işitme kayıpları ve işitme fonksiyonlarını kapsamlı olarak değerlendirebilmek için kullanılan BERA testine başlandı

        Odyoloji birim sorumlusu Abdi Baran, gazetecilere, birim sayesinde hastaların artık çevre illere sevk edilmeyeceğini söyledi.

        Hizmetle hastalara büyük kolaylık sağlandığını belirten Baran, şunları kaydetti:

        "İşitme seviyesinin ölçülemediği, mümkün olmadığı durumlarda testimizden yararlanılır. Herhangi bir yaş sınırlamamız yok. Genellikle 3 aylık bebeklerden sonraki bütün hastalara test yapabiliriz. Önemli bir cihaz. 2 senelik mücadelemizin ardından cihazı getirebildik. Cihaz geldikten birkaç ay sonra hizmet verebildik. Ayrıca test raporlarını kulak, burun, boğaz hekimleriyle değerlendirip tedavi planı oluşturuyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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