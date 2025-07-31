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        Traktör römorkunu çocuklar için havuza çevirdi

        Muş'ta çiftçilikle uğraşan Serhat Güler, sıcaktan bunalan gençler ve çocukların serinlemesi için traktör römorkunu havuz yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 15:32 Güncelleme: 31.07.2025 - 15:36
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        Traktör römorkunu çocuklar için havuza çevirdi
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        Muş'ta çiftçilikle uğraşan Serhat Güler, sıcaktan bunalan gençler ve çocukların serinlemesi için traktör römorkunu havuz yaptı.

        İle 20 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyünde yaşayan 26 yaşındaki Güler, arkadaşlarının yardımıyla traktörünün römorkunu havuza dönüştürdü.

        Naylon brandayla kaplanıp içine su doldurulan römorka giren gençler ve çocuklar, sıcak havada yüzmenin ve serinlemenin tadını çıkardı.

        Güler, basın mensuplarına, serinlemek için böyle bir yöntem uyguladıklarını söyledi.

        Sıcak hava nedeniyle zorlandıklarını belirten Güler, şunları kaydetti:

        "Çalışırken kavurucu sıcaklar nedeniyle oldukça zorlanıyoruz. Çiftçiyiz, buğday hasadı yapıyoruz. İstirahat saatlerinde serinlemek için 15 tonluk römorkumuzu suyla doldurduk. Özellikle en sıcak saatlerde burada serinliyoruz. Aklımıza bu fikir geldi, gayet de iyi oldu. Çocuklar eğleniyor, biz de hem serinliyor hem işimizi daha rahat yapıyoruz."

        Römorkta yüzen çocuklardan Enver Güler ise "Babamla birlikte tarladaydık. Ona 'beni havuza götür' dedim. Köyde havuz olmadığı için böyle bir yöntem denedik. Römorka çadır serip havuz yaptık. Çok eğleniyoruz. Her gün bu şekilde serinliyoruz." dedi.

        Galeri
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