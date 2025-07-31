Muş Gençlik ve Spor Müdürü Kılıç, Bulanık'ta spor yatırımlarını inceledi

Muş'un Bulanık ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, spor tesislerini inceledi.

İlçedeki tesisleri ziyaret ederek sporcularla bir araya gelen Kılıç, yürütülen sportif faaliyetleri ve yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Kılıç, yatırımlar sayesinde sporda başarılı sporcuların sayısının arttığını söyledi.

Spor kursları, gençlik projeleri, yaz okulları ve okul dışı öğrenme faaliyetleriyle yüzlerce gencin sporla buluştuğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Voleybol takımımızın başarısı en somut göstergedir. Sporcularımızın gözlerindeki kararlılığı görmek, bizleri umutlandırıyor. Başarılarından dolayı tüm sporcu kardeşlerimi, onları yetiştiren antrenörlerimizi ve fedakarca çalışan ekibimizi tebrik ediyorum. Gençliğin gücüyle kentimizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağız."