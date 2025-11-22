Muş'ta çocuklara giyim yardımı

Muş'ta köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara giyim yardımı yapıldı.

Almanya'da yaşayan Birgül Çelik Kıyagan ile Zinnet Memoğlu, çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kışlık giysi, atkı ve bot temin eden iki hayırsever, Muş'a gelerek çocuklarla bir araya geldi.

İhtiyaç sahibi yaklaşık 1000 çocuğa yardımda bulunan Kıyagan ile Memoğlu, sosyal sorumluluk çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Memleketi Muş'ta çocuklara yardım ettiği için mutlu olduğunu ifade eden Kıyagan, "Almanya'da yaşıyorum. Oradaki arkadaşlarla bir kampanya düzenledik. Vesile olduk, bayağı bir yardım topladık. Çocuklar ısındıkça bizim de kalbimiz ısındı." dedi.

Doğu Anadolu'nun birçok ilindeki çocuklara ulaşmak amacıyla arkadaşlarıyla yardım kampanyası başlattıklarını dile getiren Memoğlu ise kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.