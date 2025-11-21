Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta ticari araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı

        Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, ticari araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 16:07 Güncelleme: 21.11.2025 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta ticari araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, ticari araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde araçlarda kış lastiği kullanımına yönelik denetim yapıldı.

        Uygulamada ekipler, araçlarda kış lastiği uygunluğunu kontrol ederek diş derinliği, lastik üretim tarihi ve desen yapısını inceledi.

        Denetim sırasında sürücülere kış şartlarında güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgi verildi.

        Takip mesafesi, hız limitleri ve buzlanma riskine karşı sürücüleri uyaran ekipler, araçlarda zincir, takoz ve kazma gibi kış ekipmanlarının da bulundurulması gerektiğini anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!

        Benzer Haberler

        Muş'ta kaçak tütün ele geçirildi
        Muş'ta kaçak tütün ele geçirildi
        Malazgirt'te mevlit programı düzenlendi
        Malazgirt'te mevlit programı düzenlendi
        Hasköy'de Hz. Ebubekir Camisi açıldı
        Hasköy'de Hz. Ebubekir Camisi açıldı
        Bulanık'ta kış lastiği denetimi yapıldı
        Bulanık'ta kış lastiği denetimi yapıldı
        Eski eşi tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu
        Eski eşi tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu
        Muş'ta boşandığı eşini pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı
        Muş'ta boşandığı eşini pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı