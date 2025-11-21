Muş'ta ticari araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı

Takip mesafesi, hız limitleri ve buzlanma riskine karşı sürücüleri uyaran ekipler, araçlarda zincir, takoz ve kazma gibi kış ekipmanlarının da bulundurulması gerektiğini anlattı.

Uygulamada ekipler, araçlarda kış lastiği uygunluğunu kontrol ederek diş derinliği, lastik üretim tarihi ve desen yapısını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde araçlarda kış lastiği kullanımına yönelik denetim yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.