Muş'ta mangala turnuvası düzenlendi

Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında mangala turnuvası düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mangala Federasyonu işbirliğiyle Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya 30 öğretmen katıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, AA muhabirine, turnuvaya katılan öğretmenlerin keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Turnuvanın kentte ilk kez yapılan bir etkinlik olduğunu belirten Altay, şunları kaydetti:

"Amacımız hem geleneksel oyunlara dikkat çekmek hem de öğretmenlerimizin gününü kutlamak. Öğretmenlerimiz bir araya gelerek sosyalleşiyor ve eğleniyorlar. Başarılı olan arkadaşlarımıza ödüllerini vereceğiz. Geleneksel oyunlardan biri olan mangalanın öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz arasında yayılmasını istiyoruz."

Turnuvaya katılan öğretmenlerden Zozan Hazal Gündüz ise "Arkadaşlarımızla turnuvaya katıldık. Güzel ve heyecanlı bir turnuvaydı. Zeka oyunlarının en güzellerinden biri olabilir." dedi.