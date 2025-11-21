Muş'ta kaçak tütün ele geçirildi

Ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramada 230 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 74 paket bandrolsüz nargile tütünü, 241 bin 200 sigara filtresi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, S.G. ve L.Ö'nün kamyonetle kaçak tütün getireceği belirlendi.

