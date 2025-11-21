Habertürk
        Muş'ta kaçak tütün ele geçirildi

        Muş'ta kaçak tütün ele geçirildi

        Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ve sigara filtresi ele geçirildi.

        Giriş: 21.11.2025 - 16:01 Güncelleme: 21.11.2025 - 16:01
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, S.G. ve L.Ö'nün kamyonetle kaçak tütün getireceği belirlendi.

        Bunun üzerine Bulanık Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı doğrultusunda operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramada 230 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 74 paket bandrolsüz nargile tütünü, 241 bin 200 sigara filtresi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.G. ve L.Ö hakkında tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

