        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Muş'ta yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 09:15 Güncelleme: 25.11.2025 - 09:17
        Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Muş'ta yakalandı
        MUŞ-Muş'ta, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü JASAT ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, Afyonkarahisar Taşra İlamat Masası'nın kararı ile "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanma suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

        JASAT ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Muş'ta saklandığı belirlenen Ö.A, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü hakkında gerekli adli işlemlere başlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

