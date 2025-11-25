Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Muş'ta yakalandı

Bu kapsamda, Afyonkarahisar Taşra İlamat Masası'nın kararı ile "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanma suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

