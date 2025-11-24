Muş'ta sağlık ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı

Muş'ta, 112 Acil Sağlık ekipleri kışın kar nedeniyle yolu kapanan yerleşim yerlerinde rahatsızlananlara en kısa zamanda ulaşmak için hazırlıklarını tamamladı.

İl Ambulans Servisi Başhekimliği önünde açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, araçların bakım ve onarım çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Ağır kış şartlarında en kısa sürede hastaların sağlık kuruluşlarına ulaştırılması için koordineli şekilde çalışacaklarını ifade eden Ömür, "Hem Doğu Anadolu'da bulunmamız hem de rakımın yüksek olması kış mevsiminin çetin geçmesine neden oluyor. Sağlık Müdürlüğü olarak, zorlu kış şartlarında vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimi noktasında bir sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Gerek ambulanslarımızın bakımı gerekse çalışan personelimizin hizmet içi eğitimlerini tamamlayarak bugüne geldik." diye konuştu.

Kış mevsimi için özel donanımlı araçların da hazır olduğunu belirten Ömür, şunları kaydetti: