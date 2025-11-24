Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

Kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda devam eden programda Vali Avni Çakır, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, bir ülkenin ruhuna işleyen, geleceğini yoğuran görevlerden biri olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin, en hassas dönemlerinde çocukların yüreklerine dokunan, onların dertlerini dinleyen ve ihtiyaç duyduklarında elinden tutup yol gösteren birer rehber olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Bir öğrencinin hayal kurmasına kapı açan, bir gencin kaderini değiştiren, toplumların geleceğini şekillendiren en güçlü ışık öğretmenlerdir. Tüm dünyada görüyoruz ki eğitim sorunlarını çözen milletler yalnızca okullarını değil, aynı zamanda ekonomilerini, sağlık sistemlerini, bilimsel üretimlerini, toplumsal düzenlerini de güçlendirmişlerdir çünkü kaliteli eğitim kalkınmanın, özgüvenin ve bağımsızlığın temelidir. Bir ülkeyi taşıyan, çağdaş uygarlık seviyesine çıkaran itici güç eğitimdir. Bu gücün gerçek taşıyıcıları ise öğretmenlerimizdir."