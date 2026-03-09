Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        "Baharın habercisi" leylekler Muş Ovası'ndaki yuvalarına dönmeye başladı

        Türkiye'nin önemli sulak alanlarının arasında yer alan Muş Ovası, "baharın habercisi" olarak nitelendirilen leylekleri ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 11:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Baharın habercisi" leylekler Muş Ovası'ndaki yuvalarına dönmeye başladı

        Türkiye'nin önemli sulak alanlarının arasında yer alan Muş Ovası, "baharın habercisi" olarak nitelendirilen leylekleri ağırlamaya başladı.

        Kışın sıcak bölgelere göç eden leylekler, havanın ısınmasıyla ovadaki köylerde bulunan yuvalarına dönmeye başladı.

        Göç ettikleri bölgelerden kente gelen leylekler, elektrik direği, cami kubbeleri ve evlerin çatısına yaptıkları yuvalarına yerleşti.

        Yöre sakinleri, yıllardır ev sahipliği yaptıkları diğer leyleklerin de bölgeye gelişini bekliyor.

        Yelalan köyünde yaşayan Fesih Yaşlı, AA muhabirine, köyde 15 leylek yuvasının bulunduğunu söyledi.

        Leyleklerin bu aydan itibarın köye geldiğini ve eylülde de göç ettiğini anlatan Yaşlı, "Leylekler köyde yavruları büyütüp sonra gidiyorlar. Onlar geldiğinde bahar geldi diyoruz. Yıllardır bölgede onlara ev sahipliği yapıyoruz. Leylekleri seviyoruz." dedi.

        Suphi Yaşlı da baharın müjdecisi leyleklerin köye gelmeye başladığını belirtti.

        Köyde yaklaşık 50 yıldır leylek yuvalarının bulunduğunu kaydeden Yaşlı, "Leylekler yuvalarına yerleşti. Hava soğuduğunda göç ediyorlar. Çok temiz ve güzel bir hayvan. Leylekler, köyde genelde yuvalarını elektrik direkleri ve çatılara yapıyor. Onları koruyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Muş'ta Yeşilay Haftası'nda yaklaşık 12 bin kişi bağımlılığa karşı bilinçlen...
        Muş'ta Yeşilay Haftası'nda yaklaşık 12 bin kişi bağımlılığa karşı bilinçlen...
        Gençlere "Hesabını kullandırma, geleceğini karartma" uyarısı
        Gençlere "Hesabını kullandırma, geleceğini karartma" uyarısı
        Malazgirt Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı belli oldu
        Malazgirt Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı belli oldu
        TFF 2. Lig: Muş Spor Kulübü: 0 - Bursaspor: 1
        TFF 2. Lig: Muş Spor Kulübü: 0 - Bursaspor: 1
        Muş'ta yoğun kar: 145 köy yolu ulaşıma kapandı
        Muş'ta yoğun kar: 145 köy yolu ulaşıma kapandı
        Bulanık'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerle kutlandı
        Bulanık'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerle kutlandı