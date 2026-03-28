Malazgirt'te kadına yönelik şiddetle mücadelede erkeklere verilen eğitimler sürüyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında erkeklere verilen eğitimler devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele ekibi Adaksu köyünü ziyaret etti. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında erkekleri bilgilendiren ekip, bölgede benzer çalışmaları sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.