Bulanık'ta ilkokul öğrencilerine "sıfır atık" eğitimi verildi
Muş'un Bulanık ilçesinde jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine "güvenlik, sıfır atık ve suçtan korunma" eğitimi verdi.
Giriş: 27.03.2026 - 21:19
Valilikten yapılan paylaşıma göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kardelen İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilere hediyeler veren ekipler, "güvenlik, sıfır atık ve suçtan korunma" konularında eğitim verdi.
Okul bahçesinde eğitimli köpeklerle de gösteri yapıldı.
