        Muş'ta besicilerin kış mesaisi sürüyor

        Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta besiciler, zor koşullarda hayvanlarının bakımını yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Muş'ta besicilerin kış mesaisi sürüyor

        Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta besiciler, zor koşullarda hayvanlarının bakımını yapıyor.

        Ağaçlık köyünde sabah erkenden mesaiye başlayan besiciler, ot, saman ve yemlerle küçükbaş hayvanlarını besliyor.

        Gün boyunca koyunlarının bakımıyla uğraşan yetiştiriciler, bir yandan da yeni dünyaya gelen kuzuları besliyor.

        35 yıldır çiftçilik yapan Yavuz Sayılgan, her koşulda koyunlarıyla ilgilenmek ve bakımlarını yapmak zorunda olduğunu söyledi.

        Geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirten Sayılgan, "500 koyunum var. Bunlardan 300'ü doğum yaptı. Kış şartları çetin geçiyor. 5 ay boyunca hayvanlarımıza günde 4 kez yem veriyoruz. Şubat ve martta kuzu doğumları başlıyor. Günde iki kez kuzuları anneleriyle buluşturuyoruz." diye konuştu.

        73 yaşındaki Enver Oğlago ise "Hayvanlara severek bakıyoruz. Her sabah erken saatte kalkıp, hayvanlara bakıyorum, yem veriyoruz. Günümüz hayvanlara bakmakla geçiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İşte haftanın kültür sanat ajandası

