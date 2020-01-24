Varto’da “2018-2019 yılı Faaliyet Bülteni” hazırlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Varto’da “2018-2019 yılı Faaliyet Bülteni” hazırlandı

İHA

Muş'un Varto İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan eğitim ve sosyal etkinliklerle ilgili faaliyetlerin yer aldığı "20182019 yılı Faaliyet Bülteni" hazırlandı.

Varto’da “2018-2019 yılı Faaliyet Bülteni” hazırlandı

Muş’un Varto İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan eğitim ve sosyal etkinliklerle ilgili faaliyetlerin yer aldığı “20182019 yılı Faaliyet Bülteni” hazırlandı.
Eğitim öğretim noktasında ilçede gerçekleştirilen faaliyetlerle öğretmenlerin ve öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı bülten ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, “Varto Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hazırladığımız bültenimizde, ilçemizde yapılan eğitim ve sosyal etkinliklerle ilgili faaliyetlerin bu bölümünü paylaşmak istedik. Gelişen dünyada gün geçtikçe daha bir önemli konuma sahip olan ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak önemli güç faktörlerinin başında eğitim geliyor. Bu hedefler doğrultusunda yapılan yenilikler, birçok alanı olduğu gibi eğitim alanını da etkisi altına almıştır. İyi bir insan, iyi bir vatandaş; çevresine ve insanlığa hizmet edecek yeterlilikte bireyler yetişmek ancak eğitimle mümkündür. Varto Kaymakamlığı 63 köy, 73 okul, 571 öğretmen ve 6 bin 963 öğrenci ile yenilikleri yakından takip eden ve Varto’nun kalkınmasının sorumluluğu ve bilinci ile hareket eden bir kurumdur. Bu bağlamda kurumumuz evrensel ve yerel dinamikler kullanarak, eğitim öğretim faaliyetlerinin toplumun her kesimine ulaştırılmasını sağlayan, yarınlarımız için nitelikli ve kendini doğru ifade edebilen, akademik, milli ve manevi yönden gelişmiş nesiller yetiştirmeyi amaç edinen bir vizyona sahiptir” dedi.
Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne de, eğitimde yapılan atılımın bir parçası olmanın ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli günlerine tanıklık etmenin heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirtti. Eğitim camiasının ve camia çalışmalarının ülke için ne kadar kıymetli olduğunun farkında olduklarına dikkat çeken Süne, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınlamış olduğu 2023 Vizyon Belgesi ışığında yeni Türkiye’nin amaçlarına ulaşması için var gücümüz ile çalışmak zorundayız. Eğitimde yapılan bu atılımın bir parçası olmanın ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bu önemli günlerine tanıklık etmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Eğitim camiamızın ve camia çalışmalarının bu ülke için ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Öğrenci ve öğretmenlerimize olabildiğince kaliteli eğitim öğretim ortamları hazırlamak, eğitimi hayatın her alanına taşımak bizlerin görevidir. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un da söylediği gibi ‘Bize su verirseniz, biz yüzeriz.´ Yolumuzun uzun, yükümüzün ağır olduğunun farkındayız. Ama bu yol ve yükün bizi hedeflerimizden saptırmasına izin vermeyeceğiz. Hazırlamış olduğumuz bülten, bu yolda yapmış olduğumuz çalışmalardan kesitler sunmaktadır. Özellikle bu bültenin yapımında en büyük emek sahibi olan Şube Müdürümüz Evren Biter’e ve Şerafettin Yıldız’a, Varto ilçemizde eğitime gönül verip katkı sunan herkese teşekkürü borç bilirim” ifadelerini kullandı.

MUŞ

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Besicilerin zorlu kış mesaisi Besiciler, küçükbaş hayvanları için karlı dağlardan kızakla yem taşıyorlar
YEREL HABERLER Besicilerin zorlu kış mesaisi Besiciler, küçükbaş ...
Erken doğan kuzulara bebek gibi bakıyor
YEREL HABERLER Erken doğan kuzulara bebek gibi bakıyor
Varto’da muhtarlar toplantısı
YEREL HABERLER Varto’da muhtarlar toplantısı
Bulanık'ta "uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele" toplantısı
YEREL HABERLER Bulanık'ta "uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ...
İtfaiye ekiplerinden buz operasyonu Muş’ta tehlike saçan buz sarkıtları temizlendi
YEREL HABERLER İtfaiye ekiplerinden buz operasyonu Muş’ta tehlike ...
Çocuklar sömestri kayarak geçiriyor
YEREL HABERLER Çocuklar sömestri kayarak geçiriyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X