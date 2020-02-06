Muş Milli Eğitim Müdürü Engin Bulanık’ta

Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Bulanık ilçesini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, şube müdürleri Mustafa Ergen ve Tekin Erdoğan ile birlikte Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gazi Ortaokulunu ziyaret etti. Buralarda incelemelerde bulunan Emin Engin, öğretmenlerle de bir araya geldi. Öğretmenlere, öğrencilerin derslerine motive olabilmeleri için bazı önerilerde bulunan Engin, “Öğrencileri kendi çocuklarımız olarak göreceğiz, bu anlayışla hizmet edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bulunduğumuz görev ve makamlar hizmet yeridir. Öğretmenlik kutsal bir meslektir ve sevgi mesleğidir. Sevginizi hissetmeyen bir çocuğa hiçbir şey veremezsiniz. Bu nedenle çocuklara sevgimizi hissettireceğiz, daima güler yüzlü olacağız. Milli Eğitim Müdürü olarak her zaman kapım size açıktır” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, okul kantini de denetleyerek ilçeden ayrıldı.

MUŞ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:46

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