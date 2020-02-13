Muş’ta 208 köy yolu ulaşıma kapandı

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Muş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 208 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kapalı yollarda çalışma yürüten il özel idaresi ekipleri, köylere ulaşım sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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