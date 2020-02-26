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Muş'ta "Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası" startı verildi MŞÜ, "Üniversitelerarası ...

İHA

Muş'ta Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Muş Alparslan Üniversitesi işbirliğiyle "Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası" startı verildi.

Muş'ta "Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası" startı verildi MŞÜ, "Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasına” ev sahipliği yaptı

Muş'ta Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Muş Alparslan Üniversitesi işbirliğiyle "Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası" startı verildi.
Güzeltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen ve 2 gün sürecek olan yarışmamaya; 4 üniversiteden 24 sporcu katılım sağladı. Türkiye Kayak Federasyonu ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2 gün boyunca pist hazırlığı yapıldı. Soğuk havaya rağmen büyük ilgi gösterilen yarışmaya Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Bitlis Eren Üniversite (BEÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) katılan sporcular, başarı elde etmek için kıyasıya ter döktü.
Törenin açılış konuşmasını yapan Üniversite Sporları Federasyonu Muş Temsilcisi MŞÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alper Karadağ, “Sultan Alparslan'ın diyarında ilk defa yapılacak Türkiye Kayaklı Koşu Yarışlarına hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Temer hocamızın selamlarını iletiyorum. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. 4 ilden katılan sporcu öğrencilere başarılar diliyorum. Kazasız bir yarış olmasını diliyorum” dedi.
5 bin metrede birinci olan AİÇÜ BESYO öğrencisi Zozan Malkaç, yarışmaya Ağrı'dan katıldığını ve ortamın çok güzel olduğunu belirterek, “Yarışmada birinci oldum. Hedefim burada birini olmaktı. Kendi okulumun adını duyurmaktı. Yarışmalara sıkı hazırlandım. Hedefim 2020 olimpiyatlarına katılmak." ifadelerini kullandı.
10 bin metre kayaklı koşu erkekler grubunda Muş’u temsil eden MŞÜ öğrencisi Ahmet Oğlağo da, 6 yıldan bu yana milli takım kayaklı koşuda yarıştığını ifade ederek, “MŞÜ'de okuyorum. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. Üniversiteyi burada temsil etmek gurur verici. Hedefim 2020 Kış Olimpiyatlarına hazırlanmak. Ülkemizi orada iyi temsil etmek istiyoruz.” diye konuştu.
Yarışmada klasik stil 5 bin metre kayaklı koşuda AİÇÜ'den Zozan Malkaç birinci, MŞÜ'den Güllü Akalın ikinci, AİÇÜ'den Fatma Koçer üçüncü oldu. Klasik stil 10 bin metre kayaklı koşu yarışmasında ise MŞÜ'den Ahmet Oğlağo birinci, AİÇÜ'den Cihat Kartal İkinci, Okan Alalma üçüncü oldu. Düzenlenen yarışmanın 2 gün süreceği ve ödül töreninin ardından kayak merkezinde kar festivali düzenleneceği bildirildi. Törene; 4 üniversitenin akademik ve idari personelleri, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve üniversite öğrencileri katıldı.

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