Başkan Kılıç, çiftçilerin sorunlarını anlattı

– Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ilçedeki çiftçilerin sorunlarını telekonferans toplantısıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a aktardı.

Kılıç, Malazgirt Ovası'nda geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi dolayısıyla Bostankaya, Karakaya ve Boyçapkın köylerinde yaşanan büyükbaş hayvan teleflerini ve yaklaşık 40 köyde dolu yağışı ve sel suları dolayısı ile zarar gören ekili alanlarla çiftçinin sorun ve sıkıntılarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’a telekonferans ile anlattı. Başkan Kılıç, “Bakanımıza ve genel başkanımıza tüm Muş ve ilçe çiftçileri adına göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Pakdemirli ve Bayraktar da, Malazgirt Ovası'nda zarar gören tüm çiftçilere ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunarak, sorun ve sıkıntılarının giderilmesi için her zaman Malazgirt çiftçisinin yanında olduğunu aktardılar.

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