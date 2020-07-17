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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt Belediyesine el dezenfektan cihazı

İHA

– Muş'un Malazgirt ilçesinde faaliyet gösteren bir temizlik firması tarafından Malazgirt Belediyesine el dezenfektan cihazı hediye edildi.

Malazgirt Belediyesine el dezenfektan cihazı

– Muş’un Malazgirt ilçesinde faaliyet gösteren bir temizlik firması tarafından Malazgirt Belediyesine el dezenfektan cihazı hediye edildi.
Hediye edilen el dezenfektan cihazı, belediyenin ‘Beyaz Masa’ birimine konularak hem belediye personeli hem de vatandaşların faydalanması sağlandı. Miray Temizlik Firması yetkilisi Erkan Yurdakul, belediyeye hediye ettikleri el dezenfektan cihazının ihtiyaca cevap verdiğini belirterek, “Pandemi süresinde her şeyi kaymakamlık ve belediyeden beklemek olmaz. Bizde duyarlı bir esnaf olarak pendemi sürecine bir katkı yaptıysak ne mutlu bize. Belediyemize sürekli birileri girip çıktığı için haliyle yoğun oluyor. Bizde belediyemize el dezenfektan cihazı hediye ettik. Hem belediye personeli hem de vatandaşlar yararlansın diye. İnşallah bu pandemi sürecini çok yakın zamanda atlatırız” dedi.
Belediye Başkanı Cengiz Altın ise firma yetkilisi Erkan Yurdakul’a göndermiş oldukları dezenfektan cihazı için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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