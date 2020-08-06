Muş'ta 'koronavirüs' denetimi



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun salgınla ilgili, "Tüm Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından Muş´ta da maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı. Vali İlker Gündüzöz, beraberindeki heyet ile birlikte sokağa çıkarak, vatandaşları uyardı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz önderliğinde il merkezi ve ilçelerde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlere, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu da katıldı. İstasyon Caddesi´ndeki denetimlerde Vali Gündüzöz, vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulundu. Vali Gündüzöz, cadde üzerindeki iş yerlerini de ziyaret ederek, aynı uyarıları esnaflara da yaptı. Birçok esnaf ise Vali Gündüzöz ile beraberindeki heyeti, dezenfekten ve kolonya ile karşıladı. Öte yandan denetimler sırasında polisler, maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı. Denetimlere ilişkin açıklama yapan Vali Gündüzöz, salgın noktasında Türkiye´nin almış olduğu tedbirlerle dünyada örnek ülkelerden biri olduğunu belirtti. Muş´ta görüldüğü kadarıyla vatandaşların maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyma gayretinde olduğunu söyleyen Vali Gündüzöz, arada uymayan kişilerin de görüldüğünü ifade etti.

'BU HASTALIKLA MÜCADELEDE BAŞARILI OLURUZ'

Çene veya dirseğe takılmış olan maskenin koronavirüse karşı bir tedbir olmadığına dikkat çeken Vali Gündüzöz, "Kendimizi kandırmaktan başka bir anlamı olmadığını da ifade etmek istiyorum. İnşallah hep birlikte bu hastalıkla mücadelede başarılı oluruz. Eğer birlik ve beraberlik olmazsa, birlikte hareket etmezsek, yapılan her türlü tedbir, bir anda çöpe gider" dedi. Ayrıca kamu kurumundaki personellerden oluşan grupların da kentteki mahalle, cadde ve sokaklarda denetim çalışması gerçekleştirdiği, halkı sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları noktasında uyardığı kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2020-08-06 13:08:02



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