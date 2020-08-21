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Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine pandemi kısıtlaması

DHA

Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine pandemi kısıtlaması


Asena TUTAR/MALAZGİRT (Muş), (DHA)TÜRKLERE'e Anadolu´nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü nedeniyle kutlama töreninin düzenleneceği alanlarda çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Geçen yıl 100 bin kişi ile kutlanılan Malazgirt Zaferi töreninde düzenlenen birçok etkinlik, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.
Sultan Alparslan'ın Bizans ordusuna karşı kazandığı Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yılı nedeniyle yapılacak kutlamalar için hazırlıklar sürüyor. Malazgirt Zaferi töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek. Geçen yıl yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı törene bu yıl koronavirüs nedeniyle 2071 kişi katılacak. Pandemi nedeniyle ayrıca törende yapılacak birçok etkinlik de iptal edildi. Her yıl Okçular Vakfı'nca düzenlenen; okçuluk muharebe oyunu, menzil okçuluğu müsabakaları, ok atma talim alanları, at biniciliği, yağlı güreş müsabakaları, atletizm koşuları, cirit oyunları ve konser bu yıl yapılamayacak.
'1071 MALAZGİRT' FİLMİ GENÇLERE İZLETİLECEK
Malazgirt Zaferi'ni beyazperdeye taşıyan 'Malazgirt 1071' filminin galası, 25 Ağustos´ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. 26 Ağustos etkinlikleri kapsamında yapılacak olan tek etkinlik; 25 Ağustos'ta '1071 Malazgirt' filmi, Külliye´de yapılacak gösterimle eşzamanlı olarak Malazgirt´te de seyirciyle buluşacak.
Muş'un Malazgirt ilçesinde yapımı süren Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 3'üncü etap çalışmalarında sona gelindi. 70 bin metrekarelik alana kurulan milli parkın turizmi canlandırması hedefleniyor. Projenin turizm açısından ilçenin kaderini değiştireceğini söyleyen ve çalışmalar hakkında bilgi veren Milli Park Saha Koordinatörü Ziraat Mühendisi Felat Şengal, "Parkta şu an 400 kişi ve birçok iş makinesi ile yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Burada üçüncü etap çalışmaları olarak peyzaj projelerini düzenledik. Yeni bir idari bina ve idari binanın üst kısmında yer alan 8 tane misafir odası yaptık. İbadethane olarak da bir cami ve iç dekorasyonu yapıldı. Aynı bina içerisinde duşa kabinler 30 kişinin aynı anda abdest alacağı abdesthane ve lavabo kuruldu" diye konuştu
TÜM KÖR NOKTALAR AYDINLATILDI
Sosyal tesislerin içinde, basketbol sahası, tenis kortları, yürüme bandı, oturma alanları ve çocukların oynayabilecekleri ve eğlenebilecekleri, trombonlar, salıncaklar, kaydıraklar olacak şekilde oyun alanları yaptıklarını kaydeden Şengal, "Peyzaj ve mesire alanları var. Millet kıraathanemiz var. Kıraathanenin önünde piknik yapabilecekleri doğa ile iç içe bir yeşil alan oluşturuldu. Alan büyük bir alan ortalama 2 milyar 80 bin karelik bir alandan bahsediyoruz. Bu alan içerisinde namazgah, Sayın Cumhurbaşkanımızın halka hitabet edebileceği bir alan, protokol binası, helikopter pistleri, bütün alanı sulayabilecek 2 ayrı su deposu yapılarak sulama sistemlerinin altyapısı tamamlandı. Binlerce ağaç dikildi ve böylelikle 160 bin metrekarede ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması yapıldı. Bütün alan kör nokta bırakılmaksızın aydınlatıldı. Alanın tamamına yüz tanıma ve tarama sistemli güvenlik kameraları yerleştirildi. Güvelik kamerası ortalama 25 kilometre uzaklıktaki bir aracın plakasını okuyabilecek özellikte" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Malazgirt Asena TUTAR
2020-08-21 09:42:58

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