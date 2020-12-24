Muş’ta hemzemin geçit bariyeri bozuldu, araçlar kuyruk oluşturdu

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Muş’ta arıza veren hemzemin geçit bariyeri sürücülere zor anlar yaşattı.

MuşBitlis karayolunun 10. kilometresindeki Sungu beldesi yol güzergahında bulunan hemzemin geçitte arıza veren demiryolu bariyeri, araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Demiryolundan tren geçmemesine rağmen kendiliğinden kapanan bariyer sürücüleri uğraştırırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Hemzemin geçidin karşı tarafına geçmeye çalışan sürücüler, vatandaşların bariyeri elle kaldırması sonucu yollarına devam edebildi. Vatandaşlar, bariyerde oluşan arızanın giderilmesini istedi.

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