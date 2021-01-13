WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muş'un Varto ilçesinde kar yağışının ardında havanın soğumasıyla birlikte balıkçılar Murat Nehri’nde yakalamış oldukları balıkları tezgâhlarda sergilemeye başladı.

Varto ilçesinden geçen Murat Nehri’nde balık bolluğu yaşanırken, balıkçılar ise tuttukları balıkları köşe başlarında kurdukları tezgâhlarda satışa sunuyor. Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Metin Göreş, Murat Nehri'nde geçen seneye göre balık bolluğu yaşandığını söyledi. Göreş, “Havaların soğuması sonucu balık bolluğu yaşanıyor. Bolluktan dolayı balığın kilosunu 10 TL’ye satıyoruz. Daha önce 15 TL olan fiyatlar düşünce, vatandaşlarımız zorlanmadan balık alabiliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.