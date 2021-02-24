HEM ve İŞKUR destekli kursta üretilen halılar sergilendi

Muş’ta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (HEM) ve İŞKUR işbirliğiyle açılan halı ve kilim kursunda 6 ay boyunca üretilen el emeği göz nuru eserler sergilendi.

Muş HEM Müdürlüğünde açılan halı ve kilim kursu sona erdi. HEM Müdürlüğünde açılan kursa kayıt yaptıran 12 kursiyer, 6 ay boyunca hem meslek öğrendi hem de aile ekonomilerine katkıda bulundu. Birbirinden nadide eserlerin sergilendiği ve ilmek ilmek kursiyerlerin işlediği halı ve kilimler İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç tarafından kesildi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü hizmet binasında sergilenen halı ve kilimler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Tamamlanan kursla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Enver Kıvanç, “Muş Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğümüzün halı dokuma atölyesinde bulunmaktayız. Bu yıl halı dokuma atölyesinde çalışan kursiyer ve usta öğretici arkadaşlarımızın hünerleriyle elde edilen ürünlerin kesimini gerçekleştirdik. Kültürümüzün sonraki kuşaklara aktarılma işini en güzel şekilde yapan usta öğreticilerimizin ve bu çalışmalarımızın kıymetini çok iyi bilmemiz gerektiğine inanıyorum. Yunus Emre’ler, Hacı Bayramı Veli’ler, nasıl ki Anadolu’ya kültürümüzü insanların gönüllerine nakış nakış işledilerse, bu usta öğreticilerimiz, kursiyerlerimiz de Anadolu’muzun kültürünü nakış nakış bu şekilde halılara dokumakta ve sonraki kuşaklara bu kültürümüzü aktarma vazifesini yerine getirmektedirler” dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mahmut Baskın da, İŞKUR işbirliği içerisinde açtıkları kursta 12 kursiyerin yer aldığını söyledi. 6 aylık bir çalışma sonucu 20 ile 30 arasında irili ufaklı parçalar halinde ürün ortaya çıktığını kaydeden Baskın, “Tabi bunların arasında yolluk, kilim ve halılar var. Kursiyerlerimiz bu eğitimin ardından ileriki zamanlarda evlerine tezgah alıp kendi halılarını yapabilir, üretebilir ve satışını da yapabilir. Bu kursumuz bugün burada bitmiştir. Halılarımızın kesimini yaptık ve ileriki safhalarda böyle kurslar devam edecektir. İŞKUR burada kursiyerlere günlük ücret vermektedir. Bu üretilen malzemelerinde ileride döner sermaye üzerinden satışı yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Tülay Alaslan ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki halı kursuna 6 aydır geldiğini belirterek, “Bugün kursumuz bitti. Kendi adıma 4 yolluk, 4 kilim, birkaç minder ve bayrak yaptım. İŞKUR’dan destek aldım. Buraya gelerek hem aileme destek oluyorum hem de bu mesleği yürütmek istiyorum. Maddi olarak bizim için çok iyi oldu ve ruhsal olarak da çok iyi geçti. Halılarımız bugün sergileniyor ve bugünden sonra kurs bitecek. Şu anda da sergimiz yapılıyor” şeklinde konuştu.

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