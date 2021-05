Tarlada bayram

Asena TUTAR/MALAZGİRT (Muş), (DHA)MUŞ'un Malazgirt ilçesinde kısıtlamadan muaf olan çiftçiler, Ramazan Bayramı´nda da tarlada çapa yaparak çalışmalarını sürdürdü.

Malazgirt ilçesinde şeker pancarı üreten çiftçiler çalışmalarını sürdürüyor. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle 17 günlük tam kapanma uygulamasından muaf olan çiftçiler, aileleri ile birlikte Ramazan Bayramı'nı tarlada çalışarak geçiriyor. Türkiye'de şeker pancarı üretimin büyük bir kısmının karşılandığı ilçede sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan çalışmalar, güneş batana kadar devam ediyor. Tarlada çalışan çiftçilerin bayramını kutlayan Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, "Bayram günü tarlaya gelerek çiftçilerimizle bayramlaşıp sohbet ettik. Pancar üreten çiftçilerimiz bugün de tarlada çapa yaparak çalışıyor. Bir yandan da sulama ve gübreleme işlemleri devam ediyor. Çiftçilerimiz kapanma sürecinde kısıtlamalardan muaf tutuldu. Bu konuda Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar ve Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız her zaman 'Çiftçi ve üretim olmazsa Türkiye aç kalır' diyor. O yüzden çiftçinin kıymeti bu dönemde daha çok bilindi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da çiftçilerimize büyük destek verdi. Pandemi döneminde çiftçi hiç evinde oturmadı. Her zaman tarlasına koştu" diye konuştu.

'UMUDUMUZU TOPRAĞA EKTİK'

Tarlada ailesi ile birlikte çalışan Raif Taş, "Ramazan Bayramımızı tarlamızda kutladık. Bizler çiftçiyiz, umudumuzu toprağa ektik. İnşallah bu yıl Muş Ovası bereketli olacak. Her zamanki gibi tarlamızda çalışıyoruz. Allah'tan tek temennimiz yağmurun yağması. İnşallah kuraklık olmaz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Malazgirt Asena TUTAR

