Malazgirt’e 100 yataklı devlet hastanesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projesini onayladığı 100 yataklı Malazgirt Devlet Hastanesinde çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın onayıyla Muş’un Malazgirt ilçesinde yapılacak 100 yataklı devlet hastanesinde çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi Hanefi Dursun, Saha Şefi Elektrik Mühendisi Adem Ceylan ve Saha Şefi Makine Mühendisi Arzu Yıldırım öncülüğünde yapılan hastanenin 26 Ağustos 2022 yılında teslim edilmesi planlanıyor. İnşaat Mühendisi Hanefi Dursun, 100 yataklı Malazgirt Devlet Hastanesi projesinde görev aldığını belirterek, “Şu anda Malazgirt Devlet Hastanesinin inşaatına devam ediliyor. İhtiyaç olması halinde 150 yatağa rahatlıkla çıkarılabilir. Kapasitesi çok rahatlıkla 150 yatağı kaldırabilir. 100 yataklı hastanemizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Malazgirt Zaferinin 951. yıldönümü etkinlikleri olan 26 Ağustos 2022 yılına kadar teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu pandemi sürecinde Malazgirt ilçesine 100 yatalı devlet hastanesi kazandıran başta Cumhurbaşkanımız olmaz üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya çok teşekkür etmek istiyoruz” dedi.

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