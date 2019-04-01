Muslera için 22 milyon Euro!

Sezon başı Alisson'un yerine Olsen'i transfer eden Roma’nın İsveçli kaleciyi satışa çıkardığı, adaylar arasında birinci sıraya Muslera'yı yazdığı iddia edildi. Alisson'u 85 milyon euroya Liverpool’a satan Roma’nın, Muslera'yı transfer etmek için Galatasaray'a 22 milyon euro teklif edeceği konuşuluyor.