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Koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklama ile toplam koronavirüs vaka sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı.

'KARANTİNA' İDDİASI

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın virüsten dolayı karantina altına alındığı öne sürüldü. Çıkan haberler sonrası Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

"O NEREDEN ÇIKTI!"

Hakkında çıkan iddiaları yalanlayan Sandal, şu ifadeleri kullandı:

Haydaaaa! Ben de herkes gibi evdeyim. Çocukları uyuttum biraz önce. Çalışıyorum gördüğünüz gibi. Çalışıyorum ve buradayım. Öyle bir şey yok. O nereden çıktı şimdi!