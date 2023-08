Mustafa Sarıgül, Habertürk’te soruları yanıtlıyor

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Habertürk TV’de Enine Boyuna programında Hülya Hökenek ile Faruk Aksoy'un sorularını yanıtlıyor...

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Benim atalarımın, dedelerimin bana öğrettiği şu: Bir Erzincanlı her zorluğa dayanır ama haksızlığa vefasızlığa dayanamaz. Şu an Sayın Kılıçdaroğlu’na haksızlık yapılıyor. Değişim istenebilir, şu anda delege seçimleri bitti. Kurultayımız yapılacak bunun bir zarafeti olur. Değişim isteyen arkadaşlar CHP’nin yapısını bilmezler. CHP otel lobilerinde, kağıt üzerinde kurulmadı. Genel başkanlık yapmış isimler her zaman konuşabilir ama bunun basına yansımasını doğru bulmam.

Ayrıntılar geliyor...