Konya Valiliği'nde mutemet olarak görev yapan Süleyman Ünal, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sema grubunda 22 yıldır sema yapıyor.

Zafer Samancı'nın haberine göre babasıyla birlikte çocukken gittiği Mevlana'yı anma törenlerinde semazenlerden etkilenen Süleyman Ünal, Konya Valiliği'nde mutemet olarak görev yapmasına rağmen 22 yıldır özel izinle misafir semazen olarak Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sema grubunda sema yapıyor.

'ÖZEL İZİNLE SEMAZEN OLDU'

Hazreti Mevlana’nın 746. Vuslat Yıldönümü dolayısıyla, 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Konya, dünyanın farklı coğrafyalarından yerli ve yabancı yüz binlerce kişiyi ağırladı. Anma etkinliklerinin en önemli bölümünü oluşturan Sema Ayin-i Şerifi, yaklaşık 50 bin kişi tarafından izlendi. Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sema töreninde, 27 semazen arasında yer alan Süleyman Ünal, aynı zamanda Konya Valiliği'nde mutemet olarak görev yapıyor. Ünal, bu yılki etkinlikler için Konya Valiliği'nden alınan özel izinle, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Sema Grubu'nda misafir semazen olarak görev aldı.

'SEMA YAPARKEN HAYATTAN ARINIYORUM'

Babasıyla birlikte 1997 yılında Şeb-i Arus etkinliğini izleyen Ünal, çok etkilenip semazen olmaya karar vermiş. Babasının da yardımıyla hocası Nuri Yılmaz’dan 6 ay eğitim alan Ünal, 1998 yılında 14 yaşındayken Hazreti Mevlana’nın 725. Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arus etkinliklerinde ilk kez semazen olarak görev almış. O günden bu yana semazenlik yapan Ünal, misafir semazen olarak yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen birçok etkinlikte de yer alıyor. Ünal "Sema yaparken hayattan arınıyorum. Başka bir aleme geçiyorum. O anki huzuru anlatmaya kelime bulamıyorum. Sema anında o manevi atmosferin içinde yer almak anlatılmaz bir duygu. Sema bize insanlara karşı hoşgörülü olmayı, sevgide bulunmayı, kötülüklerden uzaklaşmayı, en başta Allah'a yakınlaşmayı öğretiyor” dedi.