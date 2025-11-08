Habertürk
Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Müzede Müzik'in konuğu Elvin Hoxha Ganiyev

        'Müzede Müzik'in konuğu Elvin Hoxha Ganiyev

        Genç kuşağın en parlak keman virtüözlerinden Elvin Hoxha Ganiyev, 11 Kasım Salı akşamı Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nin "Müzede Müzik" konser serisi kapsamında sahne alacak

        Giriş: 08.11.2025 - 00:04 Güncelleme: 08.11.2025 - 00:04
        'Müzede Müzik'in konuğu Elvin Hoxha Ganiyev
        Genç kuşağın en parlak keman virtüözlerinden Elvin Hoxha Ganiyev, 11 Kasım Salı akşamı Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nin “Müzede Müzik” konser serisi kapsamında sahne alacak. Ganiyev’e bu özel konserde piyanoda, besteci kimliğiyle de öne çıkan Cem Esen eşlik edecek. Gece, aynı zamanda genç besteci Taygun Yıldız’ın Ganiyev ve Esen’e ithaf ettiği Divertimento adlı eserinin dünya prömiyerine sahne olacak.

        Klasik müziğin iki genç yıldızını aynı sahnede buluşturacak bu konser, dinleyicilere hem teknik ustalık hem de yüksek duygusal yoğunlukla örülmüş bir repertuvar sunacak.

        Ganiyev ve Esen’in birlikte yorumlayacağı eserler arasında, keman ve piyano repertuvarının en seçkin örnekleri yer alıyor. Konserin programı, klasik müziğin 20. yüzyıldaki en önemli yaratıcılarından Claude Debussy’nin Keman ve Piyano Sonatı ve Maurice Ravel’in 2 No’lu Keman ve Piyano Sonatı ile başlayacak. Ganiyev ve Esen ikilisi, bu eserlerdeki duygusal derinliği ve teknik zenginliği sahneye taşıyarak dinleyiciyi müzikal bir zaman yolculuğuna çıkaracak. Programın ilerleyen dakikalarında ise Rus romantizminin güçlü anlatımını taşıyan Sergei Prokofiev’in F minör Keman ve Piyano Sonatı, Op. 80 seslendirilecek.

        Gecenin en özel anlarından biri, genç besteci Taygun Yıldız’ın Ganiyev ve Esen’e ithaf ettiği Divertimento adlı eserin dünya prömiyeri olacak. Sanatçının Elvin Hoxha Ganiyev ve Cem Esen’e ithaf ettiği bu yapıt, çağdaş Türk müziğinin genç kuşak bestecilerinin oluşturduğu taze dili izleyiciyle buluşturacak. Program, piyanist-besteci Cem Esen’in kendi yapıtı olan Fantasy Op. 30 ile sonlanacak ve çağdaş müzikte “kontromantik” olarak tanımlanan özgün stiliyle Esen’in harmonik cesareti ve ritmik yeniliklerini sergileyecek.

        Müziğin geçmişle ve bugünün duygularıyla köprü kurduğu Erimtan Müzesi’nin tarihi atmosferinde gerçekleşecek konser 11 Kasım Salı günü saat 20.00’de başlayacak.

        #Elvin Hoxha Ganiyev
        #Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi
        #Cem Esen
