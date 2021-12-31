Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalardan biri de eğlence mekanlarının mesai saatleri ve müzik uygulamasıyla ilgiliydi. Pandemi nedeniyle uzun süre kapalı olan eğlence mekanları 2021 Temmuz ayında uygulamaya alınan genelge ile yeniden hizmete açıldı ancak bu mekanlarda müzik çalınan saatlere bir kısıtlama getirildi. Yılbaşı kutlamaları için dışarı çıkmaya hazırlanan vatandaşlar müzik yasağı kalktı mı, devam ediyor mu sorusunu gündeme getirdi. İşte vatandaşlar tarafından merakla araştırılan 31 Aralık yılbaşı gecesi müzik yasağı kaça kadar sorusunun cevabı