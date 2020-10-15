Muzip bir öykü: 'Kısa'

New York Times çoksatanlar listesine giren, pek çok dile çevrilen ve ülkemizde de büyük beğeni toplayan Mucizeleri Saymak’ın yazarı Holly Goldberg Sloan’ın muzip, duygusal, şaşırtıcı ve karşı konulamaz bir dönüşüm öyküsü olan yeni kitabı 'Kısa' okurla buluştu.

Domingo Yayınevi'nden çıkan kitapta Oz Büyücüsü’nün seçmelerine katıldıktan sonra tiyatronun büyüsüne kapılan Julia'nın başta kendi cüce ama özgüveni dev rol arkadaşı Olive ve sanatçı ruhlu eşsiz Bayan Chang olmak üzere, gösteri sayesinde tanıdığı tüm insanların, hissettiği duyguları, yaşadığı deneyimleri sadece tiyatro değil kendisi hakkındaki düşüncelerini de nasıl değiştirdiğinin öyküsü anlatılıyor.