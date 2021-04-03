Myanmar ordusunun Karen eyaletindeki hava saldırılarında 12 bin kişi yerinden edildi

AA

Askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da ordunun, darbe karşıtı silahlı etnik gruplardan Karen Ulusal Birliğinin (KNU) üslerine düzenlediği hava saldırılarında yerinden edilen sivillerin sayısı 12 bini geçti.

KNU sözcülüğünden yapılan açıklamada, Myanmar ordusunun Karen eyaletinde sivillerin bulunduğu bölgeleri kasten hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hava saldırıları en az 12 bin kişinin yerinden edilmesine sebep oldu. Çok sayıda sivil, köylerini terk etti." ifadesi kullanıldı.

KNU'nun Karen eyaletinde Myanmar ordusuna ait bir üssü ele geçirmesinin ardından Myanmar ordusu, 27-30 Mart'ta eyalete bağlı Hpapun bölgesinde hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırılarda yaklaşık 20 sivil hayatını kaybederken onlarca kişi yaralanmıştı.

- Protestolara müdahalelerde ölenlerin sayısı 550'ye ulaştı

Öte yandan Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 550'ye çıktı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşundan (AAPP) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 can kaybı daha doğrulanırken toplam can kayıpları 550 olarak güncellendi.

Açıklamada 2 bin 751 kişinin gözaltında tutulduğu ve 126 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 550 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.