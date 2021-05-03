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Myanmar’da darbe karşıtı silahlı grup orduya ait helikopteri düşürdü

Myanmar’ın ülkedeki askerî darbeye karşı çıkan etnik silahlı gruplardan Kaçin Bağımsızlık Ordusu (KIA) orduya ait helikopteri düşürdüğünü duyurdu.

Myanmar’da darbe karşıtı silahlı grup orduya ait helikopteri düşürdü
Myanmar’da orduya ait uçak düşürüldü
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Reuters

Kaçin Bağımsızlık Ordusu sözcüsü, Myanmar'da askerî rejime ait helikopteri akşam saatlerinde Momauk kabası yakınlarındaki Kaçin eyaletinde düşürüldüğünü açıkladı. Buna karşılık askerî rejim bölgeye sabah saatlerinde hava saldırıları başlattı.

Ülkede askerî yönetimine karşı pazar günü başlayan protestolarda 8 kişinin öldüğü bildirilmişti. Myanmar'da darbe karşıtı grupların, "Myanmar halkının birliğinin sesiyle dünyayı sallayın’’ ve ‘‘Myanmar Bahar Devrimi’’ sloganlarıyla gösterilere başlamıştı.

Myanmar’daki kuzey ve güney sınır bölgelerindeki etnik silahlı azınlıklar ve isyancı gruplar arasındaki çatışmanın bölgede yaşayan yerlilerin evini terk etmesine neden olduğu aktarılan bilgiler arasında.

MYANMAR DARBESİ

1 Şubat 2021’de ordunun yönetime el koymasıyla darbe sürecini yaşayan Myanmar’da Aung San Suu Kyi’nin devrilmesiyle başlayan süreç, seçilmiş hükûmetin ve iktidar partisinin (Ulusal Demokratik Birliği Partisi) devrilmesiyle çok sayıda sivil hayatını kaybetti, ülkede çok sayıda gözaltı gerçekleşti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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