Nacional Montevideo - Rampla Juniors FC maçı rakamları

Nacional Montevideo ve Rampla Juniors FC, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Uruguay Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 00:00. Nacional Montevideo 3 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Rampla Juniors FC 3 puanda ve 4. sırada. Nacional Montevideo son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Rampla Juniors FC, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 402. İddaa'da Nacional Montevideo kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Rampla Juniors FC kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Nacional Montevideo son haftadaki Sud America müsabasında 4-3 kazandı.

Rampla Juniors FC, Cerro karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Nacional Montevideo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Nacional Montevideo, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

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