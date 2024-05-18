Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cip kafeye daldı! O anlar kameraya yansıdı - Güncel haberler

        Cip kafeye daldı! O anlar kameraya yansıdı

        Kütahya'da ters yöne girip sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, yol kenarındaki kafeye daldı. Sürücü kaza sonrası kaçarken, kafedeki 1'i ağır 2 müşteri yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 00:38 Güncelleme: 18.05.2024 - 00:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cip kafeye daldı! O anlar kameraya yansıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kaza, akşam saatlerine Börekçiler Mahallesi, Ahi Erbasan Caddesi’nde meydana geldi.

        İ.B. yönetimindeki cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kafeye daldı. Kazanın ardından sürücü İ.B. yaya olarak kaçtı.

        Kazada, kafe müşterisi Muhammet Burhan Demiral (29) ile Alime Dayan (25) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ali Dayan’ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

        Polis, kazanın ardından kaçan sürücü İ.B.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Kütahya
        #kütahya haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Wall Street'te Türk bayrağı
        Wall Street'te Türk bayrağı
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Bakan Bolat: Kapatma cezası da uygulanacak
        Bakan Bolat: Kapatma cezası da uygulanacak
        İstanbulspor'dan TFF'ye ihtarname!
        İstanbulspor'dan TFF'ye ihtarname!
        Beton mikseriyle tramvay çarpıştı
        Beton mikseriyle tramvay çarpıştı
        İngiliz devinden Ferdi'ye dev teklif hazırlığı!
        İngiliz devinden Ferdi'ye dev teklif hazırlığı!
        16 yıldır aranıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı
        16 yıldır aranıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı
        Ukrayna'da mahkumlar askere alınacak
        Ukrayna'da mahkumlar askere alınacak
        Sözleşmeli öğretmen için başvuru tarihleri belli oldu
        Sözleşmeli öğretmen için başvuru tarihleri belli oldu
        Hükümlü kişi bazada yakalandı
        Hükümlü kişi bazada yakalandı
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil